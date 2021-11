Sacchetti selvaggi a Cava de’ Tirreni: 115 le infrazioni

Sempre più incessante la lotta al conferimento “selvaggio” di rifiuti indifferenziati. In poco più di quattro attività istituzionali, il Nucleo Ispettori Ambientali ha contestato 115 infrazioni. E così, ai circa 200 verbali contestati dagli ispettori ambientali, da quando la stretta del Covid s’è allentata fino a sabato scorso, in materia di conferimento di rifiuti indifferenziati ed in giorni non consentiti, come il sabato, ma anche per l’affissione selvaggia, l’omessa rimozione delle deiezioni canine, l’imbrattamento del suolo stradale, se ne sono aggiunti altri 115. Le aree nelle quali gli ispettori hanno potuto constatare, in maniera massiccia, lo sconsiderato abbandono di rifiuti indifferenziati ed in giorni non consentiti, maggiormente il sabato, quando non è ammesso alcun conferimento in tutta la città, sono risultate essere: via capitan Francesco Carillo, corso principe Amedeo, piazza San Francesco, via Nigro, via papa Giovanni XXIII, via Dello Scirè, via Filangieri, via Celano, Angiporto del Castello, viae Verdi e le Località Pisciricoli e Citola.Tutte sotto la lente d’ingrandimento delle “giubbe verdi” per l’abbandono incontrollato di rifiuti.