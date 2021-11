Sabato di derby in penisola e costiera: San Vito Positano – Massa Lubrense e Vico Equense – Sant’Agnello

Si preannuncia un sabato calcistico avvincente per la penisola sorrentina e costiera amalfitana. Ben 2 derby si terranno sabato pomeriggio alle 14:30. Al Cerulli di Massa Lubrense ci sarà uno scontro ai vertici: la capolista Massa affronterà il San Vito Positano, secondo in classifica, che al Cerulli è di casa, usufruendo del campo peninsulare finché non saranno finiti i lavori al De Sica. Contemporaneamente il Vico Equense, al Comunale, dopo la rocambolesca sconfitta contro l’Angri, tenterà di ritrovare la vittoria con il Sant’Agnello, che proviene da risultati altalenanti e soprattutto dalla pesante sconfitta con il San Marzano.