La capolista Massa Lubrense è a caccia di continuità di risultati per imporsi in maniera ancora più forte ai vertici della classifica! La prossima opportunità sarà sabato 6 Novembre alle 14.30 allo stadio Cerulli, dove affronterà l’Uc Givova Capri Anacapri. La squadra di Mister Staiano porta in dote alla disputa una striscia di 3 vittorie consecutive mentre il Massa si presenta con numeri da capogiro: 6 vittorie su 7 gare disputate, 19 gol in attivo contro 4 subiti! E il sogno continua…

