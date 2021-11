Rush finale a Salerno: le Luci verso l’accensione, manca soltanto l’ultimo ok

Il rush finale per cancellare la macchia della mancata accensione delle Luci d’Artista dello scorso weekend è scattato. E adesso è segnata una nuova data sul calendario per inaugurare la kermesse: salvo imprevisti, l’edizione 2021-2022 della manifestazione. Il 3 dicembre, dunque, potrebbe essere il grande giorno anche per l’accensione del maxi albero di Natale di piazza Portanova per cui ieri è iniziato il montaggio. E sempre ieri in Prefettura sono state presentate le ulteriori modifiche al piano per la sicurezza messo a punto dalla società Kls: nel corso dell’incontro sono stati chiariti e in gran parte risolti i nodi emersi nel corso dei tavoli tecnici tenuti negli uffici di piazza Amendola e che hanno comportato lo slittamento delle Luci. L’ultimo check tecnico, quello che pare essere definitivo e risolutivo, potrebbe arrivare stamattina nel corso del Comitato per l’ordine e la sicurezza che analizzerà il piano nella sua interezza e che entro domani darà una risposta definitiva. Soltanto in quel momento, poi, potrà essere ufficializzata l’inaugurazione di venerdì. I maggiori ostacoli per il via libera al piano (e quindi allo start della manifestazione) sarebbero arrivati dal numero di addetti ai controlli che, per questa edizione, deve essere in quantità nettamente superiore rispetto a quelli messi in campo in passato. Ci sono vicoli e percorsi da monitorare oltre agli spazi chiusi come la Villa comunale e le piazza e, soltanto il contapersone non sembrerebbe essere sufficiente. Potrebbe anche esserci, ad esempio, la necessità, in caso di eccessivi assembramenti, di chiudere varchi e accessi e, in questo caso, è indispensabile una dotazione aggiuntiva di personale addetto alla sicurezza.