Rofrano: sbaglia la manovra ed investa la mamma

Doveva essere una tranquilla domenica di novembre da trascorrere in famiglia al ristorante. Invece così non è stato per quattro persone proveniente da Lagonegro, in Basilicata, che loro malgrado si sono ritrovate coinvolte in un singolare incidente accaduto nel piccolo paese dell’entroterra cilentano. Sono passate da poco le 13 quando una ragazza di appena 18 anni, non ancora patentata ma già in possesso del foglio rosa che le permetteva di mettersi alla guida di un’automobile, ha deciso di effettuare una manovra con la macchina di proprietà della famiglia, una Fiat Punto di colore grigio. Ed è in questo preciso momento che è accaduto l’impensabile.

La giovane 18enne al volante dell’utilitaria con accanto il nonno, per cause in corso di accertamento, ha effettuato una manovra sbagliata complice l’inesperienza alla guida. Con la retromarcia inserita ha sfondato il portone d’ingresso del ristorante ed è entrata nel locale dove erano presenti i suoi genitori e altri avventori. A rimanere travolta in pieno è stata la madre della guidatrice inesperta che in quell’istante si trovava nella traiettoria dell’automobile. La 46enne è rimasta schiacciata dall’utilitaria. Subito è scattata la macchina dei soccorsi. Da parte degli avventori del ristorante c’è stato anche il tentativo di soccorrere la donna investita dal veicolo guidato dalla figlia.