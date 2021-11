Ritirata dai supermercati una nota marca di pasta. Dal Ministero della Salute arriva un altro ritiro legato alla pasta, che riguarda un noto marchio di pasta tutta campana, a causa della presenza di un allergene non segnalato.

Il richiamo dai supermercati di pasta di Gragnano Igp a marchio Saper di Sapori Selex è stato effettuato dalle catene Famila e A&O che hanno segnalato la “presenza dell’allergene senape”.

Ecco l’elenco dei prodotti interessati dal richiamo, venduti in confezioni da 500 grammi:

Pasta di Gragnano Igp spaghettoni Saper di Sapori Selex, con il numero di lotto L 21244L e il termine minimo di conservazione (Tmc) 01/09/2024;

Pasta di Gragnano Igp calamarata Saper di Sapori Selex, con il numero di lotto L 21244C e il Tmc 01/09/2024;

Elicoidali integrali biologici Natura Chiama Selex, con il numero di lotto 126024 e il Tmc 28/06/2023;

Farfalle integrali biologiche Natura Chiama Selex, con il numero di lotto 126025 e il Tmc 28/06/2023;

Penne rigate integrali biologiche Natura Chiama Selex, con il numero di lotto 126010 e il Tmc 27/06/2023;

Spaghetti integrali biologiche Natura Chiama Selex, con il numero di lotto 126002 e il Tmc 28/06/2023.

A scopo precauzionale, si raccomanda alle persone allergiche alla senape a non consumare la pasta con i formati e i numeri di lotto segnalati, e a riportarla al punto vendita per il rimborso. Ovviamente i prodotti sono sicuri per i consumatori che non sono allergici alla senape.

Per ulteriori informazioni riguardo il ritiro alimentare è possibile contattare il numero verde 800 992992.