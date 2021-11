Report torna sui vaccini anti Covid il “Pfizergate” di cui nessuno parla, imprecisioni nel trial e le mail sui “guadagni” con la terza dose

Parliamo di giornalismo, quello vero, fatto sui documenti e sulle inchieste . Bisogna vederselo Report con attenzione, mail chiare ed esplicative, trial incompleti e falsificate, mail in tempi non sospette dove parlavano di terze dosi come fonti di guadagno, i contratti che favoriscono Big Pharma, lo stesso OMS che , nonostante la prudenza, comincia a sollevare anche dubbi, in particolare sulla necessità di fare la terza dose se il terzo mondo non ha nessuna dose, in ottica globale è evidente che si sviluppino varianti in questo modo , non si tratta di essere pro o contro, ma di fare luce sulla verità, dovere dei giornalisti spesso dimenticato in questo tempo di pandemia dove si ragiona per schemi e dogmi , noi di Positanonews sappiamo di non sapere e riportiamo tutte le versioni, di una cosa siamo certi qualcuno ci ha guadagnato e molto, e questi non sono i cittadini . Report torna sui vaccini anti Covid. In particolare, nella puntata in onda oggi, lunedì 29 novembre 2021, su Rai 3, andrà in onda l’inchiesta di Manuele Bonaccorsi e Lorenzo Vendemiale sulla terza dose, dopo che il servizio “Non c’è due senza tre” del primo novembre aveva suscitato un’aspra polemica politica. Il governo italiano ha deciso di muoversi come ha fatto Israele, inoltre il green pass è tornato ad avere una validità di nove mesi ed è stato introdotto l’obbligo della terza dose per i sanitari, gli insegnanti e le forze dell’ordine. Ma il programma condotto da Sigfrido Ranucci racconterà alcuni retroscena relativi al Pfizergate, lo scandalo internazionale riguardante la conduzione dei trial del vaccino a mRna denominato Comirnaty. Grazie alla collaborazione col British Medical Journal, che è una delle riviste scientifiche più prestigiose del mondo, e attraverso audio e documenti inediti, finora mai pubblicati, Report svelerà anche le inefficienze e imprecisioni metodologiche dello studio clinico che ha portato all’approvazione del vaccino.

PFIZER-GATE, REPORT “VIOLAZIONI AL PROTOCOLLO”

Tali informazioni sono emerse grazie alle informazioni raccolte da Brook Jackson, ex manager di Ventavia, società texana coinvolta nel trial del vaccino di Pfizer. Stando alle agenzie regolatorie americana ed europee, le rivelazioni del manager non inficiano le certezze scientifiche in merito all’efficacia del vaccino Comirnaty. D’altra parte, per Report aprono uno squarcio in relazione alle carezze dei controlli eseguiti dai regolatori sui trial del vaccino. Il programma, nelle anticipazioni relative alla puntata di oggi, parla di una serie di violazioni al protocollo e non mancano gli esempi. Dai ritardi nell’aggiornamento delle cartelle dei pazienti alla compilazione delle schede con dati approssimativi, passando per la presenza di indicazioni sul farmaco somministrato che rischiano di smascherare il gruppo di appartenenza del paziente. Quest’ultimo rientra in uno dei principi fondamentali del trial per cui né partecipanti né medici devono sapere chi ha ricevuto il vaccino, proprio per non essere influenzati. Questi errori non riguardano direttamente sicurezza ed efficacia del vaccino, ma fanno riflettere su come sono stati condotti test e controlli.

REPORT, DIRETTA TV E VIDEO STREAMING

