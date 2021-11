Record di tamponi in Campania: aumentano ricoveri, paura cambio colore

Record di tamponi in Campania, dove il bollettino trasmesso dall’Unita di Crisi per l’emergenza da coronavirus segna ben 33.733 test effettuati. Un vero e proprio primato che fa calare il tasso di positività al Covid 19 per i cittadini campani, che intanto sono chiamati alla terza dose di vaccino come raccomandato anche dal presidente della Regione Vincenzo De Luca. Il 2,22% dei tamponi processati è risultato positivo al virus. Intanto aumenta, rispetto a ieri, il numero di ricoveri che si attesta a 302 ricoverati con sintomi.

Intanto spaventa la possibilità del cambio di colore per la regione, che alcuni giorni fa aveva registrato oltre mille positivi al coronavirus. Oggi invece sono aumentati a nove i decessi. La Campania nell’ultima settimana ha incrementato del 26% i contagi COVID19 (dati Gimbe) ed è al quinto posto fra le regioni d’Italia per livello di rischio (report Altems università Cattolica). Triplicati i contagi nella fascia d’età sotto i 15 anni, in particolare tra gli 11 e i 13 anni; abbiamo avuto casi drammatici di donne incinta col Covid che sono finite in intensiva o sono addirittura morte insieme al figlio.

Questo il bollettino di oggi: (dati aggiornati alle 23.59 di ieri)

Positivi del giorno: 750

Test: 33.733

Deceduti: 9 (*)

(*) nelle ultime 48 ore; 5 deceduti in precedenza ma registrati ieri.

Report posti letto su base regionale:

Posti letto di terapia intensiva disponibili: 656

Posti letto di terapia intensiva occupati: 22

Posti letto di degenza disponibili: 3.160 (**)

Posti letto di degenza occupati: 302

(**) Posti letto Covid e Offerta privata.