Ravello: tanti auguri al Capogruppo di Rinascita Ravellese, Salvatore Di Martino, per il suo 70° compleanno. Il movimento di opposizione del comune di Ravello, in Costiera Amalfitana, Rinascita Ravellese , formula i suoi più fervidi auguri al suo capogruppo, Salvatore Di Martino, per il suo settantesimo compleanno.

Dei suoi settant’anni di vita, l’ex sindaco di Ravello ne ha passati ben 50 in politica.

Anche la redazione di Positanonews si unisce virtualmente alla felicità di questo momento ed augura al capogruppo di Rinascita Ravellese di essere sempre felice come in questo giorno!