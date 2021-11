Ravello, Secondo Amalfitano ricorda Giampiero Galeazzi: “Sorpresa al comizio finale della mia campagna elettorale”. Riportiamo di seguito le parole di Secondo Amalfitano in seguito alla scomparsa del giornalista sportivo Giampiero Galeazzi:

Caro Giampiero,

20 anni fa mi facesti la sorpresa di partecipare con l’amico Mario Giobbe al comizio finale della mia campagna elettorale a piazza Fontana a Ravello; ti vidi dal palco seduto sul lungo poggio della piazza, eri incuriosito dalla massa di tifosi inneggianti che al termine del comizio mi seguirono per stringersi intorno a te.

Mi portasti fortuna come ne hai portato ai tanti sportivi italiani che hai accompagnato nelle loro imprese con le tue cronache ed interviste.

Ora sono gli altri a parlare di te, 10, 100, 1000, ma il loro coro non avrà il calore della tua voce, non farà venire i brividi come solo tu sapevi fare.

Resterai nella storia del giornalismo sportivo mondiale, e nei cuori di tutti quelli che hanno avuto la fortuna di conoscerti.

Fai buon viaggio e……….Grazie per tutto !