Ravello porge l’ultimo saluto a Wilma Tenti, vedova Mansi

Ravello, costiera amalfitana. Lutto per la scomparsa di Wilma Tenti, vedova Mansi. A darne il doloroso annuncio i figlia Viviana con Peppe, Anna con Gianpiero, Marco con Patrizia, le sorelle, i fratelli, i cognati, i nipoti ed i parenti tutti che l’hanno amata in questa vita e che ora l’accompagnano con la preghiera nel suo ultimo viaggio.

Il rito funebre sarà celebrato lunedì 22 novembre alle ore 15.00 nel Duomo di Ravello.

La redazione esprime il proprio cordoglio alla famiglia per la grave perdita.