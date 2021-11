Ravello, nella giornata di ieri insediamento del Centro Operativo Comunale

Si è insediato nella giornata di ieri 22 novembre il COC costituito con decreto n.3 del 28/10/2021

Nella riunione svoltasi con la presenza del Sindaco Paolo Vuilleumier e dei componenti Gianluca Mansi, Raffaele Scala, Franco Lanzieri, Ulisse Salvatore Di Palma, Vincenza De Pasquale, Vincenzo Oddo ed Imma Mandaro. Assenti giustificati Giuseppe De Stefano, Paola Mansi, Giuseppe Dell’Isola, Baldino Cioffi.

Nella riunione si è provveduto ad una prima disamina dello stato della diffusione dei contagi a Ravello che, ad oggi, registra n. 2 casi, e si è discusso inoltre delle attività per i prossimi mesi che consisteranno nelle seguenti azioni:

– screening riservato alla popolazione scolastica frequentante le scuole di Ravello da effettuarsi prima e dopo le vacanze natalizie;

– sensibilizzazione all’uso dei presidi per prevenire i contagi e per l’adesione alla somministrazione della terza dose (dose booster);

– informativa e ausilio agli over 80 per la somministrazione della terza dose (dose booster) con l’attivazione -ove richiesto – di un servizio di accompagnamento presso il centro vaccinale “Ospedale Costa d’Amalfi”.