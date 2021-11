Ravello: le celebrazioni in onore della Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate. Il 4 novembre alle ore 11,30 presso il Sagrario dei Caduti – Cappella di Sant’Agostino in Piazza Fontana Moresca si terranno le celebrazioni in onore della Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate.

La cittadinanza, nel rispetto delle misure anti-covid, è invitata a partecipare.

Il 4 novembre è, per gli italiani, ricorrenza civile di profonda rilevanza, poiché ricorrono le celebrazioni del Giorno dell’Unità Nazionale e della Giornata delle Forze Armate.

Il 4 novembre 2021 ricorre anche il centenario della traslazione del Milite Ignoto nel sacello dell’Altare della Patria. Il Comune di Ravello ha accolto la proposta dell’ANCI, l’Associazione Nazionale Comuni Italiani, di aderire all’iniziativa commemorativa promossa dal Gruppo delle Medaglie d’Oro al valor Militare d’Italia di conferire al Milite Ignoto la cittadinanza onoraria di Ravello.

Il Consiglio comunale di Ravello, nella seduta del 30 ottobre, nel conferire all’unanimità la cittadinanza onoraria al Milite Ignoto, ha voluto rendere omaggio a quanti hanno dato la vita durante i conflitti armati del Novecento, lottando per la libertà, la democrazia e per il valore della fratellanza che oggi più che mai deve essere rinnovato e promosso, soprattutto tra le nuove generazioni.

Il Milite Ignoto, come evidenziato dal Sindaco Paolo Vuilleumier nel corso del Consiglio comunale per il conferimento della cittadinanza onoraria, è simbolo delle vittime di tutti i conflitti armati e monito delle coscienze a non ripetere gli errori del passato, a ripudiare ogni forma di totalitarismo e ogni guerra, come sancito dall’articolo 11 della nostra Costituzione.

Giovedì 4 novembre, a partire dalle ore 11.30, presso il Sagrato dei Caduti, antistante la Cappella di Sant’Agostino in Piazza Fontana Moresca, nel rispetto delle misure anti Covid-19, è programmata la cerimonia di Commemorazione, con Deposizione della Corona e Onore ai Caduti e l’esecuzione del Silenzio. A due cortei, uno con una rappresentanza degli studenti dell’Istituto Comprensivo di Ravello, l’altro curato dall’associazione Movicoast, sarà invece affidata la consegna della bandiera tricolore.