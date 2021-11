Ravello, lavori di messa in sicurezza della strada di Sambuco

Ravello (Costiera Amalfitana), lavori di messa in sicurezza della strada di Sambuco.

Ricordiamo che il Comune di Ravello è rientrato nelle graduatorie ministeriali per l’attribuzione di finanziamento volti alla messa in sicurezza del territorio dal rischio idrogeologico per un importo complessivo di € 950.000,00.

Sul profilo social della città della musica della Costiera Amalfitana si avvisa che:

Al fine di consentire i lavori di messa in sicurezza e sistemazione della strada di Sambuco.

Si comunica che a partire da domani 15 Novembre e fino alla fine dei lavori i mezzi del trasporto pubblico interno e gli scuolabus termineranno la loro corsa nei pressi della pensilina sita in via Sambuco 23.