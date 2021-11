Ravello: lavori al Campo Sportivo, transito interdetto in Via San Trifone.

In merito alla esecuzione in sicurezza dei lavori di sistemazione e riqualificazione del Campo Sportivo Polivalente del Lacco, si comunica che da mercoledì 3 a venerdì 5 novembre 2021, e comunque fino alla fine dei lavori, dalle ore 8.30 alle 12.30, sarà interdetto il transito di Via San Trifone sia ai pedoni che ai veicoli, eccezion fatta per i residenti e/o i mezzi di soccorso.