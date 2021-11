A Ravello lutto per la morte della signora Wilma Tenti. Una istituzione nella cittadina della Costiera amalfitana, dove con il marito Antino Mansi, ha portato avanti il Garden Bar, nato negli anni Sessanta , fra le strutture ricettive turistiche di riferimento della Città della Musica . Oggi i funerali

Bello il ricordo scritto sul suo profilo facebook dalla nipote Paola Mansi

Mi hai fatto nascere, mi hai battezzata la notte ‘critica’ per la mia vita e mi hai chiamata Paola …

Se ci sono è anche grazie a te

Oggi come sempre son passata a trovarti, per un saluto, per una stretta di mano forte e il classico ‘a domani’ … entrando in stanza non avrei mai pensato che fossero gli ultimi attimi di vita terrena