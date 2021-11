Ravello, il poliambulatorio nei locali del Comune. Ne parla Salvatore Serio in un articolo dell’edizione odierna del quotidiano La Città di Salerno.

Il Comune di Ravello corre in soccorso dei medici di base che non trovano un locale dove sistemarsi, mettendo a disposizione una stanza nello stabile adiacente il campo di tennis in viale Wagner. Il sindaco Paolo Vuilleumier , infatti, sta lavorando per creare un vero e proprio poliambulatorio per garantire il massimo livello di sicurezza agli abitanti della piccola comunità della costiera.

L’intenzione dell’Ente municipale è di individuare un immobile da prendere in locazione da adibire a poliambulatorio. Dunque, per i prossimi due mesi i medici di assistenza primaria potranno offrire il supporto necessario alla cittadinanza utilizzando il locale messo a disposizione dal Comune, a fronte del pagamento di 100 euro a titolo di rimborso delle spese relative alle utenze acqua e luce. Il poliambulatorio medico, che nascerà non appena sarà individuato un locale idoneo ad ospitarlo, offrirà attività di assistenza sanitaria di base e screening periodici per la prevenzione. Il Costa d’Amalfi di Castiglione è l’unico vero presidio sanitario sul territorio, per questo motivo è necessario che i medici di prima assistenza possano svolgere al meglio il proprio lavoro. «Per venire incontro ai cittadini, visto il recente avvicendamento dei medici storici del territorio, l’amministrazione comunale sta cercando una soluzione ideale per i diversi medici di base – sottolinea il sindaco Vuilleumier – . Cercheremo di fornire anche altre forme di assistenza attraverso screening periodici, attrezzando un poliambulatorio che sarà al servizio della cittadinanza».