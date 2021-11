Ravello consiglio comunale, disorganizzazione al centro vaccinale per gli anziani, Di Palma propone hub mobile. Un consiglio comunale che ha visto l’assenza delle opposizioni di Rinascita Ravellese con l’ex sindaco Salvatore Di Martino, mentre l’altro consigliere di opposizione Ulisse Di Palma ha deciso di rimanere ed è intervenuto sul funzionamento dell’hub vaccinale dell’ASL Salerno all’Ospedale Costa d’ Amalfi di Castiglione di Ravello. Durante il consiglio comunale viene denunciata la disorganizzazione , qualcuno ha parlato di disagio e di situazione di imbarazzo, cosa confermata anche dalla maggioranza, per anziani che si accalcano anche senza prenotazione per farsi il vaccino. Il sindaco Paolo Wuilleumier senza negare l’esistenza di problemi riflette sul fatto che “Probabilmente anche altri comuni vorranno un’hub vaccinale sul proprio territorio, la cosa deve essere affrontata in Conferenza dei Sindaci della Costa d’ Amalfi con il sindaco Andrea Reale che ci rappresenta..” . In effeti se il disagio, l’imbarazzo, la disorganizzazione, usando i toni diplomatici del “politichese” sono tali per gli anziani della Città della Musica, dove insiste l’ospedale, cosa sarà per gli altri poveri cristi che arrivano da altri comuni della Costiera amalfitana ? Il problema della disorganizzazione della corsa a farsi il vaccino era da affrontare prima e meglio da chi di competenza, Comune, ASL, Regione Campania, mettre i nostri anziani nel caos più totale ( questa è la parola giusta ) in fila, magari assembrati, con le intemperie e il freddo, e magari costretti a tornare indietro, non è da paese civile.