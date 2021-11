Ravello, avviso esplorativo per raccogliere proposte per gli eventi da realizzare nel periodo natalizio

Il Comune di Ravello ha pubblicato un avviso esplorativo per raccogliere proposte per gli eventi da realizzare nel periodo che va da mercoledì 8 dicembre 2021 a domenica 30 gennaio 2022.

Possono essere proposte attività a carattere musicale, teatrale, coreutico, artistico culturale, sportivo nonché attività attinenti la promozione del territorio e l’intrattenimento ludico-ricreativo, relative al periodo natalizio.

I soggetti interessati potranno far pervenire la loro manifestazione di interesse entro le ore 12:00 del giorno 28 NOVEMBRE 2021 presso l’Ufficio protocollo del Comune di Ravello in una delle seguenti modalità:

– in forma cartacea consegnata a mano ;

– in formato elettronico tramite pec al seguente indirizzo: protocollo@pec.comune.ravello.sa.it

L’oggetto del messaggio di posta elettronica dovrà riportare la dicitura: ”Manifestazione di interesse – Festività natalizie 2021”.

All’istanza dovrà essere allegata copia fotostatica di un valido documento di riconoscimento del sottoscrittore.