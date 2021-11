Ravello, aree di sosta gratuite per i residenti. Ecco dove e chi potrà usufruirne

Ravello. Il Comune avvisa: «Per residenti con contrassegno R1 e R2. Si comunica alla cittadinanza che, per agevolare la mobilità interna e la sosta nel centro storico da lunedì 22 novembre 2021 al 31 marzo 2022, sarà possibile per i residenti possessori di contrassegno R1 e R2, sostare gratuitamente nell’area parcheggio di piazza Duomo e nell’area parcheggio al primo piano dell’“Auditorium”.

Per le altre categorie di utenti la tariffa sarà:

– dalle 8.00 alle 20.00 – 1,00 euro all’ora

– dalle 20.00 alle 8.00 sosta gratuita.

L’area parcheggio di piazza Duomo sarà interdetta alla sosta dalle ore 24.00 del lunedì alle ore 14.00 del martedì.

per consentire lo svolgimento del mercato settimanale».