Rapporti Abbazia SS Trinità di Cava con Minori in costa d’Amalfi

Minori, Costiera amalfitana ( Salerno ) Il 14 novembre è stata organizzata dal Rotary una giornata di discussione sull’abbazia della Santissima Trinità di Cava dei Tirreni, coordinata dal dott. Salvatore Ulisse Di Palma di Ravello .

Anche Minori ha legami con l’Abbazia attraverso prin cipallmente la chiesetta di san Giovanni a mare, don ata nel 1118 dal vescovo di Minori, Stefano, alla abbazia; nella bolla di papa Eugen io e di Alessandro III la chiesetta risulta possedimento cavese.

La chiesetta si trova attualmente in un agglomerato di case, al piano terra di un fabbricato residenziale, ad una navata.

Una diversa argomentazione vuole la chiesa costruita nel XII° sec. per volontà e spese di Pantaleone di Mauro, consacrata nel 1144, su istanza dell’abate Falcone di Cava, dai vescovi di Minori, Ravello e Scala. Faceva parte di un complesso monastico benedettino di ampie dimensioni , a tre navate. All’aspetto attuale questa descrizion sembra alquan to impossibile date le dimensioni .La chiesa di san Giovannji Battista del Pierulo (la stessa) risulta , secondo altre determinazioni, edificata dalla famiglia Brancia di Amalfi ed affacciava sul mare, come potrebbe essere evidenziato dall’antico fabbricato che l’affianca..

Dopo i lavori ultimi di ristrutturazione la chiesetta fu donata dall’abate di Cava dei tirreni alla Parrocchia di santa Trofimena di Minori

Viene curata da alcune signore del quartiere.