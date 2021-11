Rapina choc, kalashnikov puntati sui bambini: fermati in tre

Puntarono i Kalashnikov contro famiglie con bambini seduti ai tavoli della pizzeria nel napoletano. Il 9 ottobre scorso fecero irruzione nella pizzeria Un posto al sole con il volto coperto e armati, per mettere a segno una rapina tra i clienti ai tavoli e i camerieri impegnati a servire. Il video delle telecamere di videosorveglianza del raid a Casavatore diventò virale, per la brutalità del colpo messo a segno nonostante i bambini presenti. Oggi, nell’ambito di un’indagine diretta dalla procura della Repubblica presso il tribunale di Napoli nord, i carabinieri hanno dato esecuzione a un decreto di fermo nei confronti di tre uomini, gravemente indiziati di associazione per delinquere finalizzata alla commissione di un numero indeterminato di rapine aggravate, di rapina consumata e di svariati altri tentativi di colpi bloccati dalle forze dell’ordine.