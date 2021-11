Rampe di Marina di Cassano a Piano di Sorrento quando cominciano i lavori? Ci si sta organizzando?

Piano di Sorrento, rampe Marina di Cassano, aspettiamo ancora i lavori di riqualificazione. Dovevano cominciare in questi giorni, ma non c’è ancora nulla all’orizzonte . I lavori terranno chiusi i cittadini della Marina senza possibilità di muoversi . Bisogna organizzarsi per tenere aperto H24 l’ ascensore per i residenti alla Marina di Cassano e per le emergenze dato che anche l’ ambulanza non potrà scendere perché a causa dei lavori le rampe saranno completamente bloccate, inoltre un altro problema saranno i posti auto dato che gli abitanti con le auto non potendo scendere saranno parcheggiate tutte al parcheggio “Nennella” togliendo altri posti auto già scarsi alla città mentre si diceva di aumentarli per Natale. Inoltre per un paese che potrebbe diventare turistico sarebbe il caso di non far chiudere gli ascensori il sabato e la domenica già alle 13 . Certo che tutti si dimenticano non solo degli ascensori ma anche delle esigenze dei cittadini di Marina di Cassano troppo spesso trattati come cittadini di serie B