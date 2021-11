Ragazzo di 11 anni grave per il Covid al Cotugno E’ in gravi condizioni un ragazzino di 11 anni a cui il Covid ha provocato una forma di polmonite in grado di togliergli il respiro. Da qualche giorno aveva cominciato ad avere i sintomi dell’influenza. Poi ha scoperto di aver contratto il Covid e nel giro di poche ore la situazione è precipitata. Non ancora vaccinato, come tutti i ragazzini della sua età, ora lotta per la vita. Dalla provincia di Napoli il giovanissimo paziente è stato portato all’Ospedale Santobono in condizioni critiche. Il ragazzo è arrivato al pronto soccorso con una grave insufficienza respiratoria intorno alla mezzanotte di ieri. Ora è in attesa di essere trasferito al Cotugno, l’ospedale specializzato nelle malattie infettive di Napoli, ma bisogna aspettare che sia in grado di essere trasferito. Dal Cotugno è partito un team con il responsabile della terapia intensiva diretto verso il Santobono per un consulto. In Rianimazione con una prognosi riservata tanti sperano, in queste ore, possa migliorare presto