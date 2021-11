Quarta ondata Covid, De Luca: “Multe fino a mille euro per chi non rispetta regole”

“Se la situazione resta questa reggiamo, ma per reggere dobbiamo essere rigorosi, qui più che in altre regioni d’Italia”. È l’appello lanciato dal governatore campano, Vincenzo De Luca, che oggi ha annunciato sanzioni severe per chi non si attiene alle regole. “Se non mettiamo in piedi un sistema di controlli efficace – aggiunge De Luca – rischiamo di chiudere il Paese proprio nel periodo di capodanno, delle festività”.

Il presidente della Regione ricorda di aver proposto in conferenza Stato Regioni l’introduzione di sanzioni pecuniarie. “Multe di 100 euro a chi non indossa la mascherina, a chi frequenta luoghi proibiti dalla legge da non vaccinato mille euro di multa. Se cominciamo ad adottare misure pesanti, rigorose ed esemplari, chi deve preoccuparsi di incappare in quelle sanzioni, probabilmente ci pensa due volte a non rispettare le regole”, spiega.

Ieri i positivi erano 900, tasso di contagiosità del 5.7%, 28mila vaccinazioni somministrate in un giorno. “C’è una ripresa delle vaccinazioni – spiega il presidente della Campania – gran parte dei 900 positivi sono asintomatici, altri lievi sintomi, soltanto i non vaccinati hanno problemi seri”.