Presto la super fibra in tutte le case di Cetara. Cetara rientra fra i 6 comuni campani pilota dove presto arriverà la super fibra con velocità ad a 1 Gigabit al secondo. All’inizio del nuovo anno, infatti, partiranno i lavori per sostituire i vecchi cavi della Tim con la fibra FTTH (Fiber to the home) cioè fino alle abitazioni.

Il progetto nasce dall’accordo tra FiberCop, società infrastrutturale del Gruppo Tim che realizza la rete di accesso secondaria in fibra ottica fino alle abitazioni, e Connectivia, realtà imprenditoriale campana specializzata in connettività a banda larga. In base a tale accordo Connectivia utilizzerà, in 6 comuni della Campania, la rete di accesso secondaria in fibra ottica fino alle abitazioni di FiberCop secondo il modello “Accesso all’armadio ottico”, basata sull’acquisto, in modalità Iru a 20 anni, di apparati dell’infrastruttura in fibra dedicati e splitter primari e secondari, bretelle ottiche di connessione).

Questo è un traguardo notevole che il paese raggiungerà in breve tempo, arrivando così ad avere a disposizione impianti e infrastrutture di telecomunicazione al pari delle grandi città italiane ed europee. Tutti i nostri cittadini, le aziende e le attività del nostro territorio, avranno finalmente l’opportunità di accedere alla rete internet super veloce che permetterà di sviluppare più agevolmente nuovi business, consentirà comunicazioni e collegamenti facilitati, portandoci in pari con le realtà di altre zone d’Italia e del mondo.

È un’occasione che non potevamo farci scappare e che abbiamo colto grazie al nostro incessante lavoro e all’attenzione riposta verso ogni cosa possa essere di aiuto e di sviluppo per il nostro territorio e per i nostri cittadini.