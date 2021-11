Presentata la Guida Michelin 2022: Campania prima in Italia, tanti i ristoranti della Penisola Sorrentina e della Costiera Amalfitana. Presentata ieri la Guida Michelin 2022 che, mai come quest’anno, premia la Campania. Gli undici ristoranti Tre Stelle Michelin a livello nazionale sono stati tutti confermati, ma nella “Rossa” non mancano le sorprese anche considerando che circa la metà dei riconoscimenti vanno a chef con meno di 35 anni.

Per la prima volta in Franciacorta il direttore internazionale delle guide Michelin, Gwendal Poullennec ha assegnato le ambitissime due stelle Michelin a due realtà della Campania: Krèsios di Giuseppe Iannotti a Telese Terme (Benevento) e Tre Olivi di Giovanni Solofra a Paestum (Salerno) che passa da zero a due stelle in un colpo solo.

Nel Belpaese sono 38 i ristoranti che possono fregiarsi del doppio distintivo. Sono invece 329 i locali con una stella Michelin e tra queste 33 le novità. Altri 30 quelli che hanno avuto il riconoscimento della sostenibilità. Ad assegnare le stelle verdi la campionessa di nuoto Federica Pellegrini.

Nella classifica della stelle per regioni la Lombardia mantiene la leadership grazie ai 56 ristoranti e 4 nuovi stellati. La Campania si aggiudica invece il record annuale di novità, ben sette, issandosi al secondo posto con 48 ristoranti.

Tra le province Napoli si conferma prima, seguita da Roma in seconda posizione, terza Bolzano davanti a Cuneo con Milano che scivola in quinta posizione con 18 ristoranti stellati.

Di seguito l’elenco dei ristoranti stellati della Campania:

Due stelle:

Telese BN Krèsios

Brusciano NA Taverna Estia

Anacapri NA L’Olivo

Ischia NA Danì Maison

Massa Lubrense NA Quattro Passi

Massa Lubrense NA Don Alfonso 1890

Vico Equense NA Torre del Saracino

Paestum SA Tre Olivi

Una stella:

Vallesaccarda AV Oasis-Sapori Antichi

Telese BN La Locanda del Borgo

Bacoli NA Caracol

Capri NA Mammà

Capri NA Le Monzù

Castellammare di Stabia NA Piazzetta Milù

Lacco Ameno NA Indaco

Massa Lubrense NA Taverna del Capitano

Massa Lubrense NA Relais Blu

Napoli NA Aria

Napoli NA Il Comandante

Napoli NA George Restaurant

Napoli NA Palazzo Petrucci

Napoli NA Veritas

Nola NA Rear Restaurant

Nola NA Re Santi e Leoni

Quarto NA Sud

Sant’Agnello NA Don Geppi

Sorrento NA Il Buco

Sorrento NA Lorelei

Sorrento NA Terrazza Bosquet

Somma Vesuviana NA Contaminazioni Restaurant

Torre del Greco NA Josè Restaurant – Tenuta Villa Guerra

Pompei NA President

Vico Equense NA Antica Osteria Nonna Rosa

Vico Equense NA Maxi

Vico Equense NA Cannavacciuolo Countryside

Amalfi SA Il Glicine

Amalfi SA La Caravella dal 1959

Conca dei Marini SA Il Refettorio

Eboli SA Il Papavero

Maiori SA Il Faro di Capo d’Orso

Paestum SA Le Trabe

Positano SA La Serra

Positano SA Li Galli

Positano SA Zass

Ravello SA Il Flauto di Pan

Ravello SA Rossellinis

Salerno SA Re Maurì

Paestum Capaccio SA Osteria Arbustico