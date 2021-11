“Prendi un libro, lascia un libro”, il progetto di “biblioteca diffusa” presto anche a Positano.

Con delibera di G.C. n. 148 del 25/10/2021 l’Amministrazione Comunale della citta verticale ha previsto di adottare la iniziativa “book sharing” denominata “prendi un libro e lascia un libro”, prevendo la installazione, in vari quartieri di Positano, di casette portalibri.

E’ prevista la installazione in vari quartieri della città di queste piccole biblioteche, mettendo a disposizione alcuni libri per chiunque voglia prenderli. Gli abitanti del quartiere e non solo possono prendere in prestito uno dei libri presenti nella casetta, restituendolo dopo averlo letto nella medesima casetta o in un’altra casetta presente in qualsiasi altra parte del mondo. Aspetto importante quando si prende un libro, è sempre bene lasciarne un altro da condividere con gli altri elettori, fruitori di questa minibiblioteca.

