Praiano, venerdì 26 novembre interruzione di energia elettrica per lavori. Ecco le zone interessate

Praiano, costiera amalfitana. Venerdì 26 novembre 2021, dalle ore 9.30 alle 14.00, verrà interrotta l’energia elettrica per consentire l’esecuzione di lavori sugli impianti. Ecco le zone interessate (intervalli dei civivi “da” “a” raggruppati per pari e/o dispari):

– Via Duomo da 6 a 8, da 32 a 34, da 40 a 48, 52, 56, 64, 68, da 7 a 9, da 15 a 25, da 63 a 65

– Corso Umberto I 1, da 29 a 31, 39, da 43 a 51, da 55 a 57, 61, da 65 a 77, 89, 95

– Corso Umberto I 2, da 6 a 8, 14, 24, da 30b a 32, da 40 a 44, 48, da 62 a 64

– Via Lama da 4 a 8, da 12 a 14, 14bis, 18, da 22 a 24

– Via Ruocco da 4 a 6, 10, 16

– Via Ruocco 3, 7, 11, 15, 21

– Via Antico Seggio 28

– Corso Umberto I sn

– Via San Giovanni sn

– Via Duomo sn

– Via Cella sn

– Via Lama sn

L’interruzione di energia elettrica interessa i soli clienti alimentati in bassa tensione.