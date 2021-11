Praiano, venerdì 19 novembre sospensione erogazione idrica per lavori. Ecco le zone interessate

Praiano, costiera amalfitana. Al fine di consentire l’esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria della condotta idrica di distribuzione in Via Campo venerdì 19 novembre, dalle ore 9.00 alle ore 13.00, si sospenderà l’erogazione idrica nelle seguenti strade: Via Campo – Via Croce – Via Arienzo zona alta – Via Laurito zona alta – Via Capriglione zona SS. 163 dopo l’Hotel Casa Angelina.