Praiano, una città deserta. Ma il ristorante “Saghir” resta aperto con le sue prelibatezze

Praiano, costiera amalfitana. In questo sabato di fine novembre la città si presenta quasi deserta e con la maggior parte delle attività chiuse, a differenza di Positano ed Amalfi dove in molti hanno deciso di non chiudere e si nota comunque la presenza di molti turisti. A Praiano abbiamo trovato, però, aperto il Ristorante “Saghir” gestito dal titolare Gennaro Galani detto Piccoletto. Un ambiente accogliente e dove è possibile gustare degli ottimi piatti della cucina tradizionale, menù di carne o di pesce a seconda dei gusti.

Il locale è aperto tutti i giorni sia a pranzo che a cena, ad eccezione del giovedì portando un po’ di calore in questa cittadina oramai quasi deserta. Anche alla Praia non c’è nessuno ad eccezione dei pescatori del posto sempre pronti ad accogliere tutti con grande cordialità. Rammarica vedere un posto così bello e ricco di potenzialità entrare quasi in letargo con il finire dell’estate quando potrebbe costituire tranquillamente una bellissima attrattiva per i turisti che magari preferiscono visitare la costiera amalfitana nei periodi più tranquilli e lontani dalla confusione dell’estate.