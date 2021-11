Praiano diventa set per uno spot televisivo di una nota marca di scarpe . La pandemia da coronavirus Covid – 19 non ha fermato il cammino del made in Italy . Oggi un vero e proprio set nella splendida Praiano , con sosta di gusto da “Donna Clelia” della famiglia Ferraioli. Siamo nel cuore della Costa d’ Amalfi. Le scene si sono svolte fra il molo e la spiaggia, che rientra nel territorio di Furore, e anche sulla Chiesa di San Gennaro ( foto di Angela Mammato ) .La azienda rilancia e investe e non si ferma, fra Positano, Ravello e Capri , è in continua crescita.