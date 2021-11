Praiano, convocato il 29 novembre il Consiglio Comunale. Qui l’ordine del giorno.

Il Consiglio Comunale è convocato in adunanza ordinaria con le seguenti modalità: Seduta di prima convocazione lunedì 29 novembre 2021 alle ore 10.30; Seduta di seconda convocazione martedì 30 novembre alle ore 10.30;

per la trattazione del seguente ordine del giorno:

1. Approvazione verbale sedute consiliari precedenti.

2. Variazioni al bilancio di previsione di cui all’art.175 comma 5 bis – Comunicazioni al Consiglio.

3. Variazione al bilancio di previsione 2021/2023 (art.175 comma 4 tuel) per piano interventi di protezione civile per eventi metereologici avversi dei mesi di ottobre e novembre 2019 che hanno colpito territori della Regione Campania. Ratifica.

4. Riconoscimento debito fuori bilancio ai sensi dell’art.194, lettera a) D.Lgs.267/2000. Procedura esecutiva Ing. Massimo Musella rge 1655/2021.

5. Variazioni al bilancio di esercizio 2021/2023 — Annualità 2021 e 2022 e Applicazione avanzo di amministrazione accantonato e vincolato.

6. Rettifica in autotutela Deliberazione di C.C. n.10 del 29.04.2021. Imposta Municipale Propria (IMU) — Approvazione Aliquote Anno 2021.

7. Modifica al Regolamento di contrasto all’evasione dei tributi locali approvato con Delibera di C.C. n. 10 del 13.07.2000.

8. Conferimento della cittadinanza onoraria al Milite Ignoto.

