Praiano, Andrea Ferraioli eletto presidente del gruppo Alberghi, Turismo e Tempo libero di Confindustria Salerno

Praiano, costiera amalfitana. Andrea Ferraioli eletto presidente del gruppo Alberghi, Turismo e Tempo libero di Confindustria Salerno. In un post sulla sua pagina Facebook Ferraioli si dichiara orgoglioso di questa elezione: «Guidare un asset strategico per l’economia della nostra provincia è responsabilità affascinante ed impegnativa per le tante sfide che ci attendono in questo percorso che ci porterà fuori dalla pandemia. “Da soli possiamo fare così poco; insieme possiamo fare così tanto.” Helen Adams Keller».

La redazione di Positanonews si congratula vivamente con Andrea Ferraioli augurandogli un proficuo lavoro.