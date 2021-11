Praiano: anche i bambini partecipano al rinnovo del presepe, per la continuità della tradizione. È un vero simbolo del Natale in Costiera Amalfitana, che sorge proprio nella cosiddetta grotta del Diavolo, uno degli angoli più belli della Divina. Stiamo parlando del Presepe di Michele Castellano, a Praiano.

Per la continuità delle tradizione praianese, anche i bambini stanno aiutando e partecipando al rinnovamento del presepe, con gioia e divertimento.

Durante gli anni il presepe è diventato sempre più dettagliato ed articolato, con piccolo dettagli aggiunti, come la costruzione di nuove abitazioni e tanto altro. Un presepe, come detto, che non è unico soltanto per la posizione in cui sorge, ma anche perché combina le figure sacre a quelle della vita quotidiana, con abitazioni e abitanti di una Divina che fu.

Foto e video di Angela Mammato