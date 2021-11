Positanonews TV in collegamento da Sorrento per accensione albero con Gigione Maresca. Abbiamo parlato di questo evento di ripartenza nella perla della Campania, un collegamento con Radio Kiss Kiss ed il sindaco Massimo Coppola che annuncia eventi internazionali il 2022 con l’ONU, mentre con il Club Unesco Costa d’ Amalfi Positanonews domenica sera si collegherà per un confronto con le associazioni, aperto al pubblico social, sulla “Transazione ecologica” . Abbiamo parlato anche di “Omicron” il nome dato all’ultima versione del Covid che viene dal Sud Africa, ma facciamo gli scongiuri e speriamo di passare delle feste serene