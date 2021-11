Positano vicenda vigili, il Comandante Sergio Ponticorvo: “Orari legati a esigenze estive”. Noi di Positanonews, dopo la vicenda dei sindacati, abbiamo sentito il Comandante dei Vigili Urbani, Sergio Ponticorvo, il ci ha spiegato che effettivamente è vero che gli orari dipendono dal Comandante dei Vigili, e che la questione riguarda lo spostamento dell’orario fino alle 24.

“Il sindaco ha ragione nel dire che l’orario di lavoro non è oggetto di contrattazione – ha detto -. C’è un solo vigile, uno, che in estate avrebbe voluto qualcosa in più in busta paga per aver fatto due turni dalle 22 alle 24, che gli sono stati regolarmente pagati come straordinario. Ad ogni modo cercheremo come sempre di venire incontro ad eventuali legittime aspettative”, ha concluso.

A tal proposito, anche noi che conosciamo bene la realtà del paese, vogliamo sottolineare i meriti del Comandante, in quanto Positano ha delle esigenze di questo tipo. Nel momento in cui l’orario è stato pagato ai nostri vigili, che come sempre svolgono un ottimo lavoro, ci è difficile comprendere la problematica. Positano ha questa esigenza: il paese non può rimanere sguarnito in piena estate.

I sindacati dovrebbero comprendere che siamo una zona turistica e che il loro ruolo comprende anche questo. Si potrebbe ragionare in termini economici: riteniamo che più che protestare sull’orario, avrebbe avuto più senso protestare sui compensi, i quali, però, sembra siano stati regolarmente pagati. Ricordiamo che in alcuni comuni, nel caso di esigenza dei vigili, anche i privati hanno contribuito alle spese. Ma un controllo, soprattutto notturno, è assolutamente necessario.