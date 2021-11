Positano, vicenda quote rosa. Il sindaco Guida: “A Di Leva la mia stima”

Nella mattinata odierna ho voluto aprire i lavori del Consiglio Comunale con un preciso intervento in merito alla sentenza pronunciata dal Tar Salerno che annulla il decreto con il quale avevo nominato la Giunta. Lo scrive il sindaco di Positano, Giuseppe Guida, in un post sui social. Al centro del dibattito vi è la vicenda quote rosa di cui abbiamo prolissamente riportato su Positanonews nei giorni scorsi, e che ha visto lo scioglimento della giunta Guida a favore delle quote rosa, con l’incarico all’assessore Anna Celentano al posto di Antonino Di Leva dopo il ricorso da parte dell’opposizione con Gabriella Guida e “Su Per Positano”.

Una Giunta in cui si era data priorità al voto popolare e alla volontà espressa dai cittadini nominando assessori i Consiglieri più votati – prosegue il sindaco Guida -, nel rispetto del principio di valore assoluto, quale quello di democrazia e rappresentatività del popolo condiviso da tutto il gruppo. In ottemperanza al dispositivo, si è proceduto alla nomina di una nuova Giunta. Una risposta celere e immediata a chi ha pensato di strumentalizzare un argomento così delicato ed importante come quello della parità di genere con una politica aggressiva e cavillosa fatta di attacchi e offese personali, prive di contenuti oltre che di idee, trasformandola in un mero pretesto per dare vita ad una battaglia politica che non ha fatto altro che screditare a mo’ di boomerang quello che credevano invece di trarne un tornaconto politico. Ho nominato nuovo Assessore la Sig.ra Anna Celentano, affidandole deleghe attuali ed importanti inerenti il Piano Nazionale per la Ripartenza e Resilienza (il PNRR), i servizi al cittadino e le relazioni al pubblico, le politiche di tutela e benessere degli animali. A Lei vanno i miei migliori auguri e di tutta l’Amministrazione per questo nuovo incarico di grande responsabilità. All’Assessore Antonino Di Leva va tutta la mia stima per il suo operato svolto in tutti questi anni, durante i quali abbiamo lavorato fianco a fianco, con grande entusiasmo e voglia di metterci al servizio del nostro paese. Si è sempre distinto e speso in prima persona per l’intera comunità, con particolare attenzione ai bambini, ai giovani e agli anziani. Deleghe che da Consigliere continuerà a seguire con medesimo impegno e determinazione come ha sempre fatto e dimostrato dal 2010 ad oggi. L’Alba della Libertà, prima ancora di porsi come un gruppo politico, è una Grande Famiglia di cui mi onoro di farne parte, dove non contano le cariche o le poltrone, ma solo ed esclusivamente lavorare quotidianamente con fermezza e passione per il bene della nostra Positano. Siamo fieri di essere lontani anni luce e diversi da questo modo di interpretare una politica antica e superata. Ed è proprio per questo che da tre tornate elettorali non ci è mai venuta a mancare la fiducia e la stima del popolo positanese.