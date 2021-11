Positano, vandalismi agli scooter. Selle sfregiate anche di giorno. Si chiedono più telecamere. La fine della stagione turistica da sfogo agli istinti peggiori, come scrivono su Facebook, un malessere sociale. Ma anche il rischio di piccoli furti, che ci sono stati , anche di una bicicletta. La cittadina della Costiera amalfitna vorrebbero maggiori telecamere e maggiore videosorveglianza. Intanto solo in questi giorni sono due i casi in due zone diverse del paese, quella bassa e alla Chiesa Nuova. Più che il danno è il sentimento psicologico di aver subito uno sfregio al proprio ciclomotore o motociclo quello che fa più male. Gli auguri a chi ha commesso il gesto, ricordandogli che la vita chiede sempre il conto in qualche modo, sono il corollario di episodi che, seppur rari, non dovrebbero mai ripetersi e la video sorveglianza maggiore su tutte le strade pubbliche potrebbe limitare.