Positano, va di moda il nudo. Dopo lo shooting fotografico e i tuffi dalla banchina, ragazza “nature” sulla moto

Positano, Costiera amalfitana ( Salerno ) . Sarà il desiderio di liberarsi dai vincoli dovuti al lockdown per la pandemia da Coronavirus Covid – 19 dei mesi scorsi, o sarà l’attrazione verso una delle località più belle al mondo, ma ultimamente si stanno ripetendo casi di “nudismo” a Positano. A volte sono per shooting fotografici , o per note marche o per film hard , o addirittura come preludio a film porno, poi girate in ville riservate, come è avvenuto già per due volte a Laurito, nella piazzola di fronte all’Hotel Il San Pietro, o per godere di una giornata di sole estivo in inverno, qualche giorno fa sul molo, oppure per esibizionismo o scelta, come in questo caso con questa ragazza che ha deciso di girare nuda sulla moto in direzione Praiano verso Amalfi. Sono sicuramente casi singoli, e mai di fronte a molta gente, infatti la S.S. 163 d’inverno, superata Positano, è semi deserta, e quindi molti si concedono libertà di tutti i tipi, Molti ci mandano foto scandalizzati, diciamo che questa non è poi tanta scabrosa. Meglio questi episodi isolati che il lockdown ..