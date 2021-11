Positano, turisti conquistati dal Ristorante “Il Ritrovo” a Montepertuso e dalla scuola di cucina di Salvatore Barba

Positano, costiera amalfitana. Con la fine dell’estate molti ristoranti della città verticale hanno chiuso ma ci sono anche tanti locali che hanno deciso di restare aperti puntando sul turismo invernale che comunque non manca. Sono tanti, infatti, coloro che decidono di raggiungere la perla della costiera amalfitana in questo periodo in cui sicuramente la città si offre in una veste diversa da quella estiva, più tranquilla e vivibile, perfetta per chi ama passeggiare e scoprire gli scorci più belli e gustare degli ottimi piatti con i sapori locali.

Tra le attività aperte c’è il Ristorante “Il Ritrovo” a Montepertuso dove lo chef Salvatore Barba, oltre a preparare delle ottime pietanze, insegna ai turisti a cucinare delle ricette gustose che poi potranno degustare con tutta calma nell’accogliente locale.

I nostri complimenti allo chef Barba per aver saputo creare un’attività di così grande interesse per i tanti stranieri che anche in inverno raggiungono Positano e che potranno così portare a casa non solo un bellissimo ricordo ma anche delle ottime ricette da riproporre poi ai propri amici mentre magari raccontano del viaggio a Positano.