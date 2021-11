“Positano tra Storia e Leggenda”, ultimo appuntamento il 19 novembre a Montepertuso

“Positano tra Storia e Leggenda” ritorna con l’ultimo appuntamento che si terrà nella Parrocchia di Santa Maria delle Grazie a Montepertuso Venerdì 19 Novembre. Dalle ore 17:30 sul Sagrato della Chiesa sarà possibile ammirare la mostra fotografica che solitamente viene allestita per la festività del 2 Luglio. Alle 18:15 ci sarà un altro ritorno alla tradizione con la sentita rievocazione della Leggenda. Alle 19:00 seguirà lo spettacolo teatrale “ALMA E MILUNA”: Un racconto sulla bellezza e sulla natura. Le prime due farfalle create da Dio, amate e protette dalla Madonna, arrivano sulla terra in un luogo costretto al buio da un’enorme montagna. Il Diavolo con ogni stratagemma cercherà di distruggere il piccolo villaggio, per Alma e Miluna sembra che le cose volgano al peggio, ma la speranza e la vita rimangono indissolubili. Un racconto che riprenderà i tratti essenziali della storica leggenda di Montepertuso tra la Madonna e il Diavolo, in base ad una nuova prospettiva.

Per Info e Prenotazioni:

Tel: 0898122535

WhatsApp: 3349118563

Email: segreteria.sindaco@comune.positano.sa.it