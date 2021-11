Positano torna su Tg2 Weekend con Matilde Romito “Qui è tale la bellezza che anche artisti in sedia a rotelle hanno scelto di viverci” . Dopo la Moda, l’Arte, la perla della Costiera amalfitana torna in uno dei programmi televisivi più interessanti e di qualità . Ancora una volta Tg2 Weekend , con un servizio di Silvia Vaccarezza montato da Antonella Olivieri, hanno parlato del nostro paese.

Riflettori puntati questa volta sull’arte, e chi meglio di Matilde Romito, direttrice dei Musei della Provincia di Salerno, grande studiosa dell’arte a Positano, di cui è originaria, poteva parlarne?

La Romito è al terzo volume di Storia artistica di Positano, dove racconta la presenza di grandi artisti, Paul Klee, Kurt Kramer, Edna Louise e tantissimi altri sconosciuti ai più

La curiosità è il riferimento all’Ottocento, quando Positano era un comune chiuso per comprovata miseria , molti non lo sanno , ma è vero. Mary Shelley parlava di un luogo “orrido”, lo vide d’inverno quando era difficile muoversi . Eppure nell’epoca della Repubblica Marinara d’ Amalfi era una città florida . Ma le cose sono poi cambiate e , in particolare, nel Novecento , divenne “Città rifugio” qui artisti, scrittori, poeti, intellettuali, si rifugiavano dalle dittature naziste e sovietiche, ma , come ha detto la Romito “Artisti anche in condizioni fisiche complicate, artisti in sedia a rotelle, in un paese notoriamente chiamato città verticale, hanno deciso di vivere qui tale era la bellezza di questo aggregato urbano…”

Siamo sicuri che la Romito si riferisse a Paula Bärenfänger, che dipingeva con il pennello sotto il braccio, Kurt Craemer, che dipingeva su una sedia a rotelle, viveva a Fornillo , dove è stata apposta anche una targa, artisti per i quali sono state fatte anche mostre che abbiamo seguito in questi anni su Positanonews .

Davvero interessante vedere pure le immagini storiche di Positano mentre si parla di questo aspetto del nostro paese , una grande storia ancora tutta da raccontare.

Clicca qui per vedere la trasmissione su Tg2 Replay