Positano, torna operativo il cantiere Ausino: semaforo fino al 2 dicembre

È stato istituito un senso unico alternato sulla strada in cui sono in corso i lavori da parte dell’Ausino per la realizzazione di un nuovo pozzo per l’approvvigionamento idrico in località Acquarella. Il semaforo, come specificato nell’ordinanza numero 1370 del 5 novembre 2021 da parte della Provincia di Salerno, sarà istituito fino al 2 dicembre 2021.

Nell’ordinanza, dunque, si specifica L’istituzione del senso unico alternato regolato da impianto semaforico e/o movieri con divieto di sosta ai due margini del restringimento stradale lungo la S.P. 425 dal km 0 +810 al Km 0 +877 ricadente nel territorio del Comune di Positano dal 05/11/2021 fino al 02/12/2021.