Positano, torna il concorso Favolemia

ll sindaco Giuseppe Guida e l’amministrazione comunale di Positano in occasione delle festività natalizie indicono per il secondo anno il bando di concorso a premi “Favolemia” da un idea di Giulia Talamo dove invita tutti i cittadini senza limiti di età, dai più grandi ai più piccoli, a partecipare con un video dove narrano in prima persona una favola o un racconto che in qualche modo abbia come argomento Positano, i suoi abitanti e le sue tradizioni sia in dialetto positanese che in italiano. Lo svolgimento è libero. La durata del video non deve superare i 3/4 minuti. Sulla pagina Facebook “CONCORSO FAVOLEMIA” si potranno postare i video entro e non oltre il 23/12/2021. Successivamente Giuseppe Rispoli autore del libro Favolemia ( favole in memoria di una quarantena) insieme ad una giuria tecnica valuteranno i video e decreteranno i vincitori del premio “Favolemia”. Ci saranno due premi e due targhe per i vincitori che saranno così suddivisi: