Positano: Tanina Vanacore tiene alto lo spirito natalizio

A Positano c’è chi fortunatamente tiene vivo lo spirito natalizio. Una di queste è Tanina Vanacore, che arricchisce di addobbi il suo locale. In un periodo con pochissime certezze, mantenere viva la magia del Natale è un dono di pochi. Grazie a Tanina che porta avanti con passione il proprio lavoro e lo fa con lo spirito giusto, con tanto di albero di Natale, anche esponendo orgogliosamente il bollino della guida Michelin 2018, 2019 e 2021.“Next2” è il locale di Tanina nella centralissima via Pasitea, a Positano. Aperto nel 2004, Next2 unisce le due grandi passioni che da sempre ispirano Tanina: la devozione di lunga data per la buona tavola e la cucina, che ha amorevolmente trasmesso alla figlia Carmela, che ora gestisce il ristorante; e la sua predilezione per la semplicità e l’eleganza del design.