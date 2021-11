Positano, sul luogo dei presunti lavori al molo: ancora nessun segnale dalla Regione

Positanonews si reca costantemente sul luogo dei presunti lavori al molo di Positano, ma ancora nessun segnale dalla Regione Campania per l’avvio degli interventi di messa in sicurezza. La vicenda si protrae ormai da un anno, quando il luogo d’attracco delle navi a Positano cedette a causa dei temporali e violente mareggiate. Da quel momento il buio totale, se non per un lieve intervento di ricostruzione per rendere il molo fruibile durante l’estate, anche se la città verticale ha dovuto cominciare la stagione estiva senza un molo. Intanto, alcune settimane fa, sono terminati i sondaggi per verificare la robustezza della banchina. Ora rimaniamo ancora in attesa della Regione Campania per la messa a punto del progetto.