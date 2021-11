Positano, sosta: strisce blu gratis per i residenti e tariffe anno 2022

Positano, sosta: strisce blu gratis per i residente e tariffe anno 2022.

Con delibera di G.C. n. 162 del 12.11.2021 è stato disposto quanto segue:

Tariffa residenti sostanti a Positano:

➢ dal 05 novembre al 31 marzo – sosta gratuita, ad esclusione delle strisce blu ubicate lungo l’asse viario di Via Pasitea in Loc. Chiesa Nuova dal civico 301 al 370;

➢ dal 01 aprile al 04 novembre – orario sosta a pagamento dalle 08,00 alle ore 24,00 – tariffa per ogni ora o frazione di ora €. 1,00 – Tariffa giornaliera forfettaria €. 5,00.

• Tariffa residenti sostanti nelle frazioni di Montepertuso e/o Nocelle:

➢ dal 05 novembre al 31 marzo – sosta gratuita;

➢ dal 01 aprile al 04 novembre – orario sosta a pagamento dalle 08,00 alle ore 24,00 – tariffa per ogni ora o frazione di ora €. 0,50 – Tariffa giornaliera forfettaria €. 3,00.

• Tariffa per non residenti sostanti a Positano:

➢ dal 05 novembre al 31 marzo – orario sosta a pagamento dalle 08,00 alle ore 20,00 – tariffa per ogni ora o frazione di ora €.3,00;

➢ dal 01 aprile al 04 novembre – orario sosta a pagamento dalle 08,00 alle ore 24,00 – tariffa per ogni ora o frazione di ora €.3,00.

• Tariffa per non residenti sostanti nelle frazioni di Montepertuso e/o Nocelle:

➢ dal 05 novembre al 31 marzo – orario sosta a pagamento dalle 08,00 alle ore 20,00 – tariffa per ogni ora o frazione di ora €.1,50;

➢ dal 01 aprile al 04 novembre – orario sosta a pagamento dalle 08,00 alle ore 24,00 – tariffa per ogni ora o frazione di ora €.1,50.

• Tariffa per categoria di persone con capacità di deambulazione sensibilmente ridotte in possesso di regolare contrassegno rilasciato ai sensi dell’art. 188 C.d.S.:

➢ dal 01 gennaio al 31 dicembre, pagamento in base all’area di parcamento, con esonero dai limiti di tempo;

• Tariffa per categoria di persone appartenenti al personale scolastico Istituto Comprensivo Lucantonio Porzio:

➢ Tariffa forfettaria giornaliera €. 3,00 (limitatamente all’orario di servizio). Sarà onere del dirigente scolastico rilasciare appositi pass attestanti l’appartenenza del veicolo al personale dipendente dell’istituto scolastico nonché al ritiro degli stessi in caso di decadenza dal beneficio.

• Tariffa per categorie Medici di base convenzionati con SSN:

➢ Solo in caso di visita domiciliare, urgente, sosta gratuita previo ritiro del pass presso il Comando Polizia Municipale.

× DELIBERA DI GIUNTA N.162 del 12.11.2021