Positano, si sporge dal finestrino lungo tutta la statale per un video

Una posizione tanto insolita quanto pericolosa, per un passeggero di un’auto diretta in costiera amalfitana. Il ragazzo in foto – oscurato per motivi di privacy – ha percorso tutta la statale fino a Positano sporgendosi pericolosamente dal finestrino della Fiat 500. A quanto pare il motivo della stramba gita in auto in costiera amalfitana è da ricondurre ad un video, dal momento in cui il soggetto impugnava uno smartphone per riprendere i panorami mozzafiato della meravigliosa costiera. Tuttavia, ricordiamo a guidatori e passeggeri di non emulare questi comportamenti che possono mettere a serio rischio la propria incolumità e quella degli altri. Per le riprese del panorama costiero, vi sono spesso al lavoro professionisti che mettono a disposizione degli utenti video ricordo della costa unica al mondo.