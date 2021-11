Positano, sentiamo il sindaco: “Alunni negativi al covid, Natale sicuro. Gli eventi a dicembre”

Dopo la splendida notizia dei circa ottanta tamponi risultati negativi dallo screening anti-covid 19 nella scuola primaria e secondaria di primo grado di Positano, ascoltiamo le parole del sindaco di Positano Giuseppe Guida entusiasta a riguardo, anche in vista degli eventi natalizi nella città verticale che saranno annunciati il prossimo dicembre, di cui Positanonews ha già anticipato qualcosa.

Tamponi negativi nelle scuole

La notizia che tutti aspettavamo erano i risultati dei test dello screening salivare che sono stati fatti due giorni fa nelle scuole grazie alla nostra Preside che ha aderito a questa iniziativa dell’Asl – esordisce Guida. La notizia che tutti volevamo era proprio quella: sono risultati tutti negativi i test dei nostri bambini. Circa ottanta test somministrati. Questo ci fa comprendere come viviamo in un contesto tranquillo e sereno da un punto di vista sanitario.

Un Natale sereno

Questo ci fa ben sperare per un Natale di gioia, di serenità, un Natale fatto di tante iniziative in particolare dedicate ai bambini e un programma che presenteremo il primo dicembre in conferenza stampa in cui saranno invitati tutti i giornalisti e gli operatori e in cui verrà presentato il programma natalizio del comune di Positano 2021/2021.

Positano “tra storia e leggenda”

Questa sera c’è un evento importante a Montepertuso. E’ il terzo evento della rassegna “Positano tra storia e leggenda” in cui siamo andati a valorizzare le nostre radici e la nostra storia. Ci sarà un evento importante messo in scena dalla nostra comunità di Montepertuso per quanto riguarda la leggenda della lotta tra il bene e il male in maniera fedele alla festa della madonna delle Grazie.